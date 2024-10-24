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11:56, 24 октября 2024Силовые структуры

Напавший на российского полицейского забрал табельный пистолет и скрылся

Baza: напавший на силовика в Краснодаре украл табельный пистолет, город перекрыт
Начало событий в новости В российском регионе начали розыск вооруженного мужчины после нападения на полицейского

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Правоохранительные органы перекрыли выезды из Краснодара после нападения на полицейского, у которого похищен табельный пистолет. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, силовики уже установили личность напавшего. Им оказался 33-летний Марат Абдюшев, находящийся в федеральном розыске. На его поиски брошены все краснодарские полицейские. На улицах города выставлены посты для задержания вооруженного преступника. В результате сейчас в Краснодаре большие пробки.

На данный момент на его поимку нацелены все полицейские Краснодарского края. В городе выставлено большое количество постов, в том числе на выездах.

В ночь на 24 октября двое полицейских приехали на вызов к многоэтажному дому на улице Лузана. Там они попытались задержать двух мужчин, но они оказали сопротивление. Одного из них все-так удалось скрутить, но второй сумел сбежать, сильно избив полицейского. Пострадавший госпитализирован с переломом носа, сотрясением мозга и множественными ушибами.

У сбежавшего преступника табельный пистолет с восемью патронами.

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      Любовь Ширижик
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