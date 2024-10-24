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19:38, 24 октября 2024Наука и техника

Обнаружено жившее вместе с динозаврами крупное млекопитающее

PLOS ONE: обнаружено жившее вместе с динозаврами крупное млекопитающее

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Группа палеонтологов Университета Колорадо в Боулдере обнаружила новое ископаемое млекопитающее, которое жило на территории современного Колорадо в позднем меловом периоде, в одну эру с динозаврами. Их находка, описанная в исследовании, опубликованном в журнале PLOS ONE, представляет собой остатки существа, получившего название Heleocola piceanus.

Это крупное млекопитающее обитало около 70-75 миллионов лет назад в болотистой местности, когда большая часть запада США была покрыта внутренним морем. По размеру H. piceanus был сопоставим с современной ондатрой и весил около килограмма, что для млекопитающих того времени было довольно большим показателем.

Открытие было сделано благодаря тщательному исследованию фрагмента челюстной кости и трех коренных зубов, найденных в песчанике. Исследователи, которые на протяжении 15 лет вели раскопки в этом районе, в 2016 году наткнулись на фрагмент челюсти H. piceanus, выступавший из породы, и с тех пор продолжали исследовать это место.

Палеонтологи отметили, что H. piceanus был удивительно крупным по сравнению с другими млекопитающими той эпохи, которые обычно были размером с мышей или крыс. По зубам было определено, что он был всеядным, питался как растениями, так и насекомыми. Его крупные размеры могут указывать на разнообразие экосистем того времени и на значимость млекопитающих в этой среде.

Хотя основное внимание исследователей часто приковано к динозаврам, эта находка подчеркивает важную роль млекопитающих в экосистемах позднего мелового периода. Окаменелости H. piceanus помогают дополнить картину жизни на Земле в те времена и указывают на более крупные размеры некоторых млекопитающих, чем предполагалось ранее.

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      Александр Еникеев
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