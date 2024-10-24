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12:24, 24 октября 2024Ценности

Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса снялась без нижнего белья

Фото: @paigestrabala / @scoutlaruewillis

Дочь актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса, модель и актриса Скаут Уиллис снялась без нижнего белья и показала фото фанатам. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном снимке 33-летняя наследница предстала с распущенными волосами, прикрыв тело мокрой простыней кремового цвета. При этом можно заметить, что на знаменитости отсутствует бюстгальтер. «Она воскресла», — подписала Уиллис пост.

Поклонники оценили фотосессию звезды в комментариях под публикацией. «Прекрати это. Ты слишком шикарна», «Все, что ты носишь, смотрится на тебе потрясающе», «Великолепное тело», «Невероятная женщина», «Огонь!» — высказывались они.

В августе сообщалось, что Скаут Уиллис снялась топлес.

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      Карина Черных
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