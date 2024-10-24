Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:22, 24 октября 2024Забота о себе

Дожившая до 105 лет женщина раскрыла секрет долголетия

Daily Mail: 105-летняя британка рассказала, что секрет ее долголетия в пиве

Фото: Freepik

Британская пенсионерка Кэтлин Хеннингс, которой идет уже 106 год, раскрыла секрет своего долголетия. По ее словам, ей удалось дожить до таких лет благодаря пиву, передает Daily Mail.

«Отмечая знаменательную дату в кругу близких и любимого напитка, Кэтлин Хеннингс приписывает свою долгую жизнь "Гиннессу"», — отмечается в статье.

Женщина родилась в Лондоне в 1919 году, ей 105 полных лет. Впервые она попробовала пиво в 18 лет, ее родители были ценителями напитка и угостили дочь. В материале уточняется, что Хеннингс употребляла пиво на регулярной основе, однако только в умеренных количествах.

Ранее председатель совета директоров футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев оценил пользу пива после матчей. Он заявил, что употребление пива способно восстановить водный баланс.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Списанный после 14 лет подготовки космонавт обратился к Путину. О чем он попросил президента?

      На Украине заявили о перекрытии трассы военкомами

      В ВСУ заявили об успехе российских войск в центре Селидово

      Онколог предостерег от слишком горячего чая

      57-летняя Николь Кидман без бюстгальтера пришла на премьеру сериала

      Раскрыты подробности про задержанного экс-замминистра энергетики Яновского

      Огромное число бойцов СВО съехались в российский поселок с одной целью

      Сенатор призвала не возобновлять льготную ипотеку в России

      Российская многодетная семья потеряла почти всех мужчин на спецоперации

      В ХАМАС высказались о новом руководителе движения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше