Daily Mail: 105-летняя британка рассказала, что секрет ее долголетия в пиве

Британская пенсионерка Кэтлин Хеннингс, которой идет уже 106 год, раскрыла секрет своего долголетия. По ее словам, ей удалось дожить до таких лет благодаря пиву, передает Daily Mail.

«Отмечая знаменательную дату в кругу близких и любимого напитка, Кэтлин Хеннингс приписывает свою долгую жизнь "Гиннессу"», — отмечается в статье.

Женщина родилась в Лондоне в 1919 году, ей 105 полных лет. Впервые она попробовала пиво в 18 лет, ее родители были ценителями напитка и угостили дочь. В материале уточняется, что Хеннингс употребляла пиво на регулярной основе, однако только в умеренных количествах.

Ранее председатель совета директоров футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев оценил пользу пива после матчей. Он заявил, что употребление пива способно восстановить водный баланс.