Глава «Зенита» оценил пользу пива после матчей

Глава «Зенита» Медведев: употребление пива способно восстановить водный баланс

Председатель совета директоров футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев оценил пользу пива после матчей. Его слова приводит Metaratings.ru.

Медведев заявил, что употребление пива способно восстановить водный баланс. «Не вижу в этом ничего плохого, так же как и в наличии пива на стадионах», — подчеркнул он.

Ранее депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила пользу пива после матчей. Журова заявила, что ее тренер называл бокал вина лекарством, полезным для спортсменов.

До этого тренер московского «Торпедо» по физической подготовке Филипп Арзамазов рассказал об опасности алкоголя. Футбольный специалист заявил, что алкоголь в любых дозировках — это этиловый спирт.