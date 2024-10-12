Депутат Светлана Журова заявила, что пиво полезнее колы после матчей

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила пользу пива после матчей. Ее слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Журова заявила, что ее тренер называл бокал вина лекарством, полезным для спортсменов. Она добавила, что для расслабления не нужно выпивать целую бутылку. «Давайте говорить прямо, что пиво сто процентов полезнее колы», — посчитала депутат.

Ранее тренер московского «Торпедо» по физической подготовке Филипп Арзамазов рассказал об опасности алкоголя. Футбольный специалист заявил, что алкоголь в любых дозировках — это этиловый спирт.

В августе 2022-го российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко связал алкоголизм в России со смертью лидера правительства СССР Иосифа Сталина. Спортсмен заявил, что после Великой Отечественной войны СССР был самой непьющей страной, однако затем политика изменилась.