Футбольный тренер рассказал об опасности алкоголя

Тренер «Торпедо» Арзамазов заявил, что алкоголь в любых дозировках — это яд

Тренер московского «Торпедо» по физической подготовке Филипп Арзамазов рассказал об опасности алкоголя. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Футбольный специалист заявил, что алкоголь в любых дозировках — это этиловый спирт. «Безопасных доз этилового спирта не существует. Есть только определенная толерантность к яду. Но в любом случае это яд», — подчеркнул он. Арзамазов подчеркнул, что сложнее выпить мало, чем не пить вообще.

По мнению тренера, нужно менять психологию молодого поколения футболистов. Он добавил, что является приверженцем Тома Брэди, который играл до 45 лет и не употреблял алкоголь.

3 октября российский защитник «Уфы» Артем Самсонов рассказал о проблемах с алкоголем. Футболист заявил, что начал выпивать в 17 лет. Самсонов добавил, что избавиться от зависимости ему помогла жена, которая поставила ультиматум.