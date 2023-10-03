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17:54, 3 октября 2023Спорт

Российский футболист рассказал о проблемах с алкоголем

Российский футболист «Уфы» Артем Самсонов рассказал о проблемах с алкоголем

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Российский защитник «Уфы» Артем Самсонов рассказал о проблемах с алкоголем. Его слова приводит «Матч ТВ».

Футболист заявил, что начал выпивать в 17 лет. «Если вспоминать все запои с тех пор, то можно грохнуться просто», — подчеркнул он. Самсонов добавил, что избавиться от зависимости ему помогла жена, которая поставила ультиматум.

Защитник присоединился к «Уфе», выступающей во Второй лиге, в сентябре 2023 года. 34-летний Самсонов получил известность по выступлениям за московское «Торпедо» с 2018 по 2023 год.

В августе 2022-го российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко связал алкоголизм в России со смертью лидера правительства СССР Иосифа Сталина. Спортсмен заявил, что после Великой Отечественной войны СССР был самой непьющей страной, однако затем политика изменилась.

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    Анастасия Борисова
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