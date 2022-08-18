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Спорт

Шлеменко связал алкоголизм в России со смертью Сталина

Боец MMA Александр Шлеменко связал алкоголизм в России со смертью Иосифа Сталина

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко связал алкоголизм в России со смертью главы правительства СССР Иосифа Сталина. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Спортсмен заявил, что после Великой Отечественной войны СССР был самой непьющей страной. «После смерти Сталина начало все сдвигаться. Решили зарабатывать глупые деньги на том, чтобы спаивать народ. Государственная монополия на продажу алкоголя была. Сейчас это осознанная пропаганда. Я бы назвал ее геноцидом через алкоголь», — посчитал он.

Боец является бывшим чемпионом промоушена Bellator в среднем весе. На счету Шлеменко 59 побед при 13 поражениях.

Шлеменко выступает за сохранение российских ценностей и против употребления алкоголя и наркотиков. Ранее он также заявлял, что причиной поражений Александра Емельяненко является злоупотребление спиртными напитками.

Анастасия Борисова
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