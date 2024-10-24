Два российских уголовника предстанут перед судом за расправу 17-летней давности

В Москве предстанут перед судом киллеры, совершившие убийство 17 лет назад

В Москве два ранее осужденных российских уголовника предстанут перед судом за учиненную 17 лет расправу. Об этом в четверг, 24 октября, сообщает столичное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 8 февраля 2007 года мужчины подкараулили свою жертву у расположенного в Денежном переулке здания и восемь раз выстрелили в мужчину. Полученные ранения оказались не совместимы с жизнью. На первоначальном этапе установить личности злоумышленников не удалось, но анализ материалов в рамках расследования преступлений прошлых лет позволил выйти на след подозреваемых.

Результат экспертиз и анализа материалов дела выявил, что подозреваемые 34 и 36 лет уже отбывают наказание за совершение ряда особо тяжких преступлений. Вину в совершении инкриминированных деяний они признали в полном объеме. Свои показания обвиняемые подтвердили в ходе проверки показаний на месте.

5 апреля в Норильске следователи задержали бывшего лидера организованной преступной группировки Александра Петренко по кличке Петрик, который заказал киллеру расправу над местным ресторатором 23 года назад.