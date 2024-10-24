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21:17, 24 октября 2024Силовые структуры

Двух человек госпитализировали с огнестрельными ранениями в Челябинской области

Mash: в Коркино 2 человек получили огнестрельные ранения, их госпитализировали

Двое человек получили огнестрельные ранения в Коркино Челябинской области, где накануне молодые люди расправились с женщиной-таксистом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, одному из потерпевших пуля попала в шею, второму — в бедро. Их доставили в медицинское учреждение.

Ранее сотрудники правоохранительных органов начали операцию в Коркино после расправы над 40-летней таксисткой. На место прибыл наряд силовиков.

Женщину-таксиста без признаков жизни обнаружили накануне в частном секторе на улице Ватутина. Вскоре сотрудникам ФСБ совместно с коллегами из МВД и Следственного комитета удалось задержать подозреваемого – им оказался 17-летний подросток из числа местных жителей.

В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. У потерпевшей осталось двое детей.

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      Олеся Мицкевич
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