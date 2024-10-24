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20:27, 24 октября 2024Силовые структуры

Силовики начали операцию в Коркино после расправы над таксисткой

Ural Mash: в Коркино силовики начали операцию после убийства таксистки

Кадр: Telegram-канал «Ural Mash»

Сотрудники правоохранительных органов начали операцию в Коркино Челябинской области после расправы над 40-летней таксисткой. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, в город приехал наряд силовиков.

Ранее сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД и Следственного комитета установили личность подозреваемого в расправе над женщиной, занимающейся частным извозом, и задержали его. Злоумышленником оказался 17-летний подросток из числа жителей Коркино.

В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

По версии следствия, между молодым человеком, добиравшемся на такси к месту своего проживания, и потерпевшей произошел конфликт. В ходе ссоры нападавший нанес оппонентке четыре колото-резаных ранения в область груди.

Женщина не выжила. У нее осталось двое детей.

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      Олеся Мицкевич
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