Силовики начали операцию в Коркино после расправы над таксисткой

Сотрудники правоохранительных органов начали операцию в Коркино Челябинской области после расправы над 40-летней таксисткой. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.
По данным канала, в город приехал наряд силовиков.
Ранее сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД и Следственного комитета установили личность подозреваемого в расправе над женщиной, занимающейся частным извозом, и задержали его. Злоумышленником оказался 17-летний подросток из числа жителей Коркино.
В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
По версии следствия, между молодым человеком, добиравшемся на такси к месту своего проживания, и потерпевшей произошел конфликт. В ходе ссоры нападавший нанес оппонентке четыре колото-резаных ранения в область груди.
Женщина не выжила. У нее осталось двое детей.