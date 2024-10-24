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19:25, 24 октября 2024Наука и техника

Российские астрономы обнаружили загадочную радиовспышку

arXiv: российские астрономы обнаружили загадочную радиовспышку

Фото: Donald Giannatti / Unsplash

Группа российских астрономов обнаружила яркий радиовсплеск на частоте 111 мегагерц, который может являться быстрым радиовсплеском (FRB). Открытие было сделано с помощью радиотелескопа Large Phased Array (LPA) в рамках проекта Pushchino Multibeams Pulsar Search (PUMPS) и описано в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

FRB представляют собой короткие вспышки радиоизлучения длительностью от миллисекунд до десятков миллисекунд, и их природа до сих пор остается загадкой. Эти всплески демонстрируют характеристики, схожие с радиопульсарами, и астрономы обсуждают различные гипотезы их происхождения, включая излучение магнитаров или космические струны.

Для обнаружения FRB используется радиотелескоп LPA, который работает на метровых длинах волн и обладает высокой чувствительностью. Во время технической оценки качества наблюдений с LPA, проведенной в рамках проекта PUMPS, был зарегистрирован импульс, длительность которого составила 211 миллисекунд, что значительно превышает типичное время существования известных FRB.

Исследователи измерили меру дисперсии обнаруженного импульса (характеризует число электронов между объектом и наблюдателем) — 134,4 парсека/кубический сантиметр, что предполагает его внегалактическое происхождение на расстоянии около 2,3 миллиарда световых лет. Пиковая плотность потока составила 20 янских, что делает этот всплеск одним из самых мощных среди известных FRB. Его свойства позволили астрономам дать всплеску обозначение FRB 20190203.

Авторы исследования отметили, что этот радиовсплеск является лишь вторым из обнаруженных на такой низкой частоте (111 мегагерц) и первым среди неповторяющихся всплесков. До сих пор не было зарегистрировано повторных вспышек от FRB 20190203, а также не зафиксирована активность в гамма-диапазоне, что может указывать на уникальные условия его происхождения.

Исследователи предполагают, что наилучшим объяснением для свойств FRB 20190203 является модель синхротронного мазера, связанного с активностью магнетара. Если это подтвердится, то всплеск станет первым внегалактическим FRB, обнаруженным в обзоре PUMPS.

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      Александр Еникеев
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