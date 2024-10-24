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04:01, 24 октября 2024Интернет и СМИ

Фото популярного в США обеда разозлило пользователей сети

Фото: @mildlyinfuriating / Reddit

Пользователь Reddit с ником No-Drawing-6975 опубликовал на портале фотографию популярного в США обеда. Пользователи сети признались, что увиденное разозлило их.

Автор публикации прикрепил к посту фотографию замороженного набора по приготовлению пиццы. На некоторых ингредиентах пиццы, в частности, на сыре, можно заметить плесень.

«Плесень — самое органичное, что есть в этой упаковке», «Кто вообще покупает этот мусор?», «Вы не понимаете, это дорогой голубой сыр», «Меня бы просто это взбесило», «Не могу поверить, что кто-то сложил из этого целую пиццу», «Голубой сыр для бедных», — высказались комментаторы.

Также пользователи заявили, что представители компании поступили безответственно. Пользователи призвали автора поста обратиться в отдел контроля качества.

Ранее девушка рассказала на Reddit, как зашла в номер гостиницы и увидела неприятную картину. Пользователи посоветовали ейв следующий раз проверять номера перед заселением.

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