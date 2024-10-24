Французский политик Филиппо призвал Париж выйти из НАТО и ЕС

Париж должен выйти из Североатлантического альянса и Евросоюза, чтобы восстановить собственную независимость. Об этом в социальной сети Х заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

В своей публикации Филиппо прокомментировал успешный ход саммита БРИКС в Казани и посетовал, что «Франция продолжает войну против большинства человечества», когда бы Парижу стоило встать на путь мира и диалога.

Ранее французский политик призвал Францию как можно скорее прекратить финансирование Украины после одобрения Европарламентом кредита Киеву размером в 35 миллиардов долларов. Политик назвал воровством решение обеспечить часть средств за счет доходов с замороженных российских активов. Он добавил, что на такие меры идут для разжигания войны и поддержания коррупции.