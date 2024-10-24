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04:30, 24 октября 2024Наука и техника

Спрогнозировано вымирание лягушек из-за глобального потепления

Nature Climate Change: спрогнозировано вымирание лягушек из-за потепления

Фото: Sanket Rajurkar / Unsplash

Международная группа ученых спрогнозировала, что глобальное потепление значительно увеличит риск вымирания бесхвостых амфибий, таких как лягушки и жабы, из-за высыхания их водных местообитаний. Исследование опубликовано в журнале Nature Climate Change.

Ученые составили глобальную карту районов, в которых нехватка воды приведет к повышенному риску вымирания этих видов в ближайшие 60-80 лет. Потеря воды, как утверждают исследователи, сократит и изменит размеры мест обитания амфибий, что сделает их выживание еще более сложным в условиях нарастающего климатического кризиса.

Для оценки этих рисков команда использовала инструменты картирования, прогнозируя засухи и увеличение температуры по всему миру. Ученые оценили чувствительность экотипов бесхвостых амфибий к засухе и создали модели, которые показывают возможные последствия для их поведения в зависимости от различных сценариев изменения климата.

Исследование показало, что к 2100 году от 7 до 30 процентов нынешних местообитаний лягушек и жаб станут слишком сухими для их выживания. Также было установлено, что от 15 до 36 процентов территорий будут подвержены регулярным засухам из-за волн тепла, что создаст дополнительные угрозы для амфибий.

Лягушки и жабы особенно уязвимы перед изменениями климата, так как их тонкая кожа требует постоянной влажности для дыхания. В условиях утраты водоемов они могут погибнуть от нехватки влаги. Это исследование подчеркивает, что они будут страдать не только от засух, но и от потерь среды обитания, вызванных деятельностью человека, болезнями и загрязнением.

Авторы работы делают вывод, что для смягчения негативных последствий глобального потепления необходимо срочно принять меры по защите мест обитания амфибий и снижению антропогенных воздействий на их экосистемы.

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      Александр Еникеев
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