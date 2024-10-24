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20:41, 24 октября 2024Силовые структуры

Группа агрессивных мигрантов без причины напала на российскую пару

В Нижневартовске группа агрессивных мигрантов преследовала юношу и девушку

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Нижневартовске группа агрессивных мигрантов преследовала 16-летнего юношу и 22-летнюю девушку и без причины напала на них. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП в Нижневартовске».

По данным канала, молодой человек рассказал, что иностранных парней было шесть или семь человек. Они внезапно стали преследовать его с подругой в районе торгового центра «Мандарин». Он заявил, что их бы избили, потому что мигранты угрожали им и грозили этим. Юноша пояснил, что вместе с девушкой они забежали в магазин «Ермолино», откуда смогли вызвать силовиков. Он отметил, что им помог приехавший офицер. Молодой человек подчеркнул, что двое нападавших несколько раз толкнули его на землю и он получил болезненные ссадины и испортил одежду.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске мигранты с лопатами избили горожан из-за вопроса об укладке асфальта.

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      Анна Габай
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