Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:44, 23 октября 2024Силовые структуры

Мигранты избили россиян лопатами из-за вопроса об укладке асфальта

В Новосибирске мигранты избили горожан лопатами из-за вопроса об асфальте

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

В Новосибирске мигранты с лопатами избили горожан из-за вопроса об укладке асфальта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По информации канала, ЧП произошло недалеко от дома № 48, расположенного на Горской улице. Один из участников конфликта рассказал, что местные жители спросили иностранцев, как идет стройка. По его словам, им не понравилось, как рабочие уложили асфальт. Он отметил, что уровень асфальтного покрытия подняли на 7-10 сантиметров и поэтому расположенный рядом многоэтажный дом будет топить. Местные жители предполагают, что старый слой асфальта не сняли. После этих расспросов мигранты с лопатами напали на жителей.

Позже у Mash появилась информация, что толпа мигрантов с лопатами избила двоих местных жителей. Иностранцы угрожали россиянам расправой. Прибывшему на место наряду полиции мигранты тоже угрожали.

У одного из пострадавших сотрясение мозга. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в Татарстане мигранты толпой избили человека на костылях.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Володин предложил экстрадировать Чубайса в Россию. Он раскритиковал проведенную им реформу электроэнергетики

      Началась встреча Путина с президентом Ирана

      В Германии заявили о лишении США мирового господства из-за БРИКС

      Фадеев ответил на обвинения в заказе скандала с Глюкозой

      «Норникель» заявил об «идеальном шторме» в сфере корпоративной безопасности

      Путин поставил в пример БРИКС темпы роста индийской экономики

      Дорогой пикап Tesla Cybertruck попал в топ продаж в США

      Украинские БПЛА атаковали сразу два российских населенных пункта

      Премьер Индии покинул саммит БРИКС из-за встречи с Шольцем

      Лукашенко решил идти на президентские выборы в 2025 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше