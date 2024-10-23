Мигранты избили россиян лопатами из-за вопроса об укладке асфальта

В Новосибирске мигранты избили горожан лопатами из-за вопроса об асфальте

В Новосибирске мигранты с лопатами избили горожан из-за вопроса об укладке асфальта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По информации канала, ЧП произошло недалеко от дома № 48, расположенного на Горской улице. Один из участников конфликта рассказал, что местные жители спросили иностранцев, как идет стройка. По его словам, им не понравилось, как рабочие уложили асфальт. Он отметил, что уровень асфальтного покрытия подняли на 7-10 сантиметров и поэтому расположенный рядом многоэтажный дом будет топить. Местные жители предполагают, что старый слой асфальта не сняли. После этих расспросов мигранты с лопатами напали на жителей.

Позже у Mash появилась информация, что толпа мигрантов с лопатами избила двоих местных жителей. Иностранцы угрожали россиянам расправой. Прибывшему на место наряду полиции мигранты тоже угрожали.

У одного из пострадавших сотрясение мозга. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в Татарстане мигранты толпой избили человека на костылях.