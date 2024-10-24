Группа «Звери» объявила о срыве своего концерта

В Твери отменили концерт группы «Звери» из-за неоднозначной позиции артиста

Концерт группы «Звери», который должен был пройти в Твери 13 ноября, отменен. Об этом музыканты сообщили на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам представителей коллектива, причиной срыва выступления стала «неоднозначная позиция».

«Местная администрация отказала нам в проведении концерта. Причина — "неоднозначная позиция артиста". К сожалению, мы не смогли повлиять на это решение», — написала администрация сообщества.

Музыканты также уточнили, что возместят всем стоимость билетов, а также отправят на электронную почту промокоды на покупку билетов в соседних городах со скидкой.

Ранее выступление группы было отменено на ПМЭФ-2023.