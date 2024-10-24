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23:25, 24 октября 2024Мир

ХАМАС попросило Россию о содействии прекращению огня в Газе

ХАМАС попросило Россию, Китай и Алжир содействовать прекращению огня в Газе

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Член политбюро палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан рассказал, что организация обратилось к России, Китаю и Алжиру с просьбой оказать содействие в прекращении огня в секторе Газа и достижении соответствующего соглашения с Израилем, сообщает телеканал Al Mayadeen.

«Мы попросили РФ, КНР и Алжир приложить усилия для того, чтобы остановить [израильскую] агрессию против Газы», — заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что ситуация на Ближнем Востоке не только не улучшилась, но и продолжает деградировать. По его словам, трагические события в секторе Газа привели уже к потере более чем 40 тысяч человек, а также спровоцировали обострение в Ливане и других частях Ближнего Востока. Он добавил, что Россия выступает за скорейшее прекращение огня в секторе Газа и призывает все стороны конфликта к сдержанности.

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      Марина Совина
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