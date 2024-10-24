Путин заявил о деградации ситуации на Ближнем Востоке

Путин: ситуация на Ближнем Востоке деградирует и не улучшается

Ситуация на Ближнем Востоке не только не улучшилась, но и продолжает деградировать. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани, передает корреспондент «Ленты.ру».

«С момента нашей предыдущей встречи обстановка в регионе, к сожалению, не улучшилась, а, наоборот, деградирует. Трагические события в секторе Газа привели уже к потере более чем 40 тысяч человек, спровоцировали обострение и в Ливане, других частях Ближнего Востока, растет напряженность и на Западном берегу, мы все это видим», — рассказал российский лидер.

Путин также добавил, что Россия выступает за скорейшее прекращение огня в секторе Газа и призывает все стороны конфликта к сдержанности.

Ранее Путин в ходе пресс-конференции заявил, что Турция недавно в очередной раз предложила свою площадку для мирных переговоров, но Украина отказалась от данной опции. Российский лидер добавил, что он благодарен турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану за предоставление площадки для урегулирования конфликта на Украине.