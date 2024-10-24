Путин заявил об очередном отказе Украины от переговоров в Турции

Путин: Турция снова предложила свою площадку для переговоров, но Киев отказался

Турция недавно в очередной раз предложила свою площадку для мирных переговоров, но Украина отказалась от данной опции. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Недавно помощник [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана вновь позвонил и предложил площадку, но Украина отказалась. Турции надо разобраться со своими клиентами, а потом предлагать площадку», — рассказал российский лидер.

Путин также подчеркнул, что он благодарен Эрдогану за предоставление площадки для урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Путин заявил, что кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп искренне хочет завершить конфликт на Украине. При этом Путин указал, что будущее российско-американских отношений зависит сейчас от самих Соединенных Штатов.