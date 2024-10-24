«Хезболла» выпустила свыше 100 снарядов по Израилю

ЦАХАЛ: «Хезболла» выпустила по Израилю около 135 снарядов

Ливанское движение «Хезболла» в среду, 23 октября, выпустило около 135 снарядов по Израилю. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«По состоянию на 23:00, около 135 снарядов, выпущенных террористической организацией “Хезболла”, сегодня (среда, 23 октября) пересекли границу Ливана с Израилем», — сообщили в ЦАХАЛ.

Сколько снарядов было сбито и достигло цели, не сообщается.

Ранее заместитель генерального секретаря «Хезболлы» шейх Наим Кассем назвал условие прекращения ударов по Израилю. Он заявил, что движение перестанет наносить удары по еврейскому государству после прекращения огня Армией обороны Израиля. В противном случае, по словам Кассема, «Хезболла» продолжит увеличивать дальность атак по территории страны.