Пластический хирург избивал свою девушку, а побои скрывал с помощью уколов красоты. Как он превратил ее в секс-рабыню?

Американская модель Майя Сиас подала в суд на экс-возлюбленного, популярного пластического хирурга Аммара Махмуда. Врач годами получал десятки восторженных отзывов от довольных пациентов, параллельно подвергая физическому, психологическому и сексуальному насилию сразу несколько женщин, в том числе бывшую жену, а саму Сиас он превратил в секс-рабыню. Теперь молодая женщина страдает от ПТСР, бессонницы и клаустрофобии. Как Махмуду месяцами удавалось уходить от правосудия — разбиралась «Лента.ру».

Майя Сиас месяцами терпела насилие со стороны Аммара Махмуда

25-летняя американская певица и манекенщица Майя Сиас впервые встретила 40-летнего Аммара Махмуда в апреле прошлого года на вечеринке в Майами. В первый же день знакомства мужчина предложил девушке присоединиться к групповому сексу с ним и его партнершей, но получил отказ. «Но я была очарована им и продолжила общение», — призналась модель.

И после скорого свидания, которое прошло в одном из самых роскошных ресторанов Нью-Йорка, у пары все же завязались романтические отношения. По словам Сиас, возлюбленный осыпал ее люксовыми подарками, а также приглашал в дорогие путешествия в Майами и Дубай, прежде чем предложить переехать к нему в квартиру на Пятой авеню.

Аммар Махмуд Фото: Alinea Medical Spa

Однако Сиас очень быстро столкнулась с той стороной Махмуда, которую он тщательно скрывал от общественности. Выяснилось, что пластический хирург страдал от алкогольной и наркотической зависимостей.

Кроме того, мужчина имел проблемы с контролем гнева и страдал от неконтролируемых вспышек агрессии, в том числе в отношении Майи. Женщина зафиксировала множественные побои на лице и по всему телу, включая ссадины, синяки и ушибы.

По словам Сиас, за девять месяцев их отношений Махмуд не только неоднократно устраивал скандалы и избивал ее за любое неповиновение, но также принуждал к интиму. Согласно жалобе, почти каждый день доктор принимал наркотики и алкоголь, после чего заставлял Сиас заниматься с ним сексом в любое время ночи вне зависимости от ее желания, даже если она спала или находилась без сознания.

Вдобавок доктор принуждал возлюбленную к групповому сексу, в том числе с незнакомыми мужчинами и женщинами, а также проститутками.

Махмуд регулярно заставлял ее вступать в половой контакт с незнакомцами, несмотря на четкий отказ. Он буквально превратил ее в секс-рабыню Ларри Хатчер адвокат модели

Сиас удалось сбежать от Махмуда

В июле 2023 года модель проснулась от шума в квартире и обнаружила, что в соседней комнате Махмуд веселился с тремя проститутками. Манекенщица обвинила возлюбленного в неверности, из-за чего он пришел в ярость. Как только незнакомки покинули квартиру, мужчина повалил Сиас на пол и начал бить ее по лицу и телу, а после попытался придушить подушкой, из-за чего она потеряла сознание. «Я думала, что умру», — призналась она.

После избиения девушка осталась с гематомами по всему телу, ее глаз распух и перестал открываться, а орбитальная кость была раздроблена. Махмуд извинился перед ней, однако запретил обращаться за медицинской помощью и запер в квартире, пытаясь таким образом скрыть ее травмы от публики.

Он следил за моим местоположением через телефон и угрожал серьезными последствиями, если я выйду из дома. К тому же Махмуд пользовался своим врачебным статусом, выписывая мне антидепрессанты и кетамин, чтобы я была послушной и покладистой Майя Сиас

Сиас утверждает, что как только синяки и отеки на ее лице спали, мужчина якобы отвез ее в свою клинику, чтобы попытаться скрыть следы травм с помощью введения филлера в зону вокруг пострадавшего глаза. «Махмуд стал вводить филлер в зону вокруг моего опухшего глаза, чтобы скрыть следы избиения. Я чувствовала, как он воткнул мне в лицо иглу и как игла царапала кость, потому что он не делал ни анестезию, ни наркоз», — рассказала инфлюэнсер.

Майя Сиас Фото: @willowwbarbie

Насилие, манипуляции и употребление наркотиков продолжались после упомянутого инцидента еще три месяца, говорит Стас. «В это время меня также избила женщина, которая вступала с Махмудом в интимную связь. Незнакомка била меня по лицу, пока он держал меня. Помимо этого, участились и случаи изнасилования», — отмечала модель.

По словам Сиас, вскоре ей наконец удалось сбежать от возлюбленного. Девушка отправилась в командировку в Калифорнию и не вернулась, оставив все свои вещи в квартире хирурга в Нью-Йорке. Сейчас она практически все время проводит дома в Лос-Анджелесе, опасаясь за свою жизнь. «Я боюсь, что он захочет отомстить и убить меня», — заявила она.

Сиас потребовала от Махмуда многомиллионную компенсацию

В конечном счете манекенщица обратилась в полицию, обвинив Аммара Махмуда в психологическом и физическом абьюзе, систематических избиениях и сексуальном насилии. Она потребовала от мужчины компенсацию за моральный и физический ущерб в размере 10 миллионов долларов.

Пластический хирург отрицает все предъявленные ему обвинения. На данный момент правоохранительные органы продолжают вести расследование по факту судебного иска.

Известно, что Махмуда уже обвиняли в абьюзе — в 2014 году на него подала в суд бывшая жена, которая утверждала, что он применял к ней сексуальное насилие, а также принуждал принимать влияющий ускоренное сжигание жира гормон роста, поскольку не одобрял ее фигуру. Журналисты не раскрывают имя экс-супруги.

Обвиняемый, в свою очередь, подал ответный иск к жене, назвав ее заявления откровенной выдумкой. Известно, что дело все еще расследуется полицией.