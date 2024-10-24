Известная телеведущая сравнила отъезд из России с перерезанием пуповины

Российская ведущая Тутта Ларсен заявила, что не выжила бы в другой стране

Известная российская телеведущая Тутта Ларсен (настоящее имя — Татьяна Романенко) заявила, что не смогла бы жить ни в какой другой стране, кроме России. В интервью изданию «Абзац», доступном на Rutube, она сравнила отъезд из России с перерезанием пуповины.

Романенко рассказала, что часто путешествует. Однако, по словам ведущей, она никогда не задумывалась об отъезде из России. Она отметила, что не может увезти своих троих детей из их родной культурной и языковой среды. Ларсен призналась, что сама бы не выжила ни в какой другой стране.

«Для меня это не связано вообще ни с политикой, ни с экономикой, ни с материальным благополучием, ни с жизненным комфортом. Это как пуповину перерезать. Это вопрос жизни и смерти. Я просто сдохну где-то еще», — констатировала она, говоря об эмиграции.

Ранее Ларсен оценила перспективу эмиграции. Она призналась, что не представляет свою жизнь нигде, кроме как в России. Романенко объяснила, что в стране живут ее родственники и близкие, которыми она очень дорожит.