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19:00, 24 октября 2024Интернет и СМИ

Известная ведущая заявила о сочувствии вернувшимся из эмиграции россиянам

Ведущая Ларсен заявила, что сочувствует коллегам, вынужденным вернуться в Россию
Тутта Ларсен

Тутта Ларсен. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Известная российская телеведущая Тутта Ларсен (настоящее имя — Татьяна Романенко) раскрыла отношение к коллегам, уехавшим из России и вернувшимся в страну. Об этом она порассуждала в интервью изданию «Абзац», доступном на Rutube.

Романенко рассказала, что многие ее коллеги из медиасферы, а также из области культуры и искусства уехали из России. Она призналась, что их решение вызвало у нее недоумение.

Отвечая на вопрос журналистки о том, считает ли она правильным то, что многие из них возвращаются в Россию, Ларсен заявила, что у любого человека может быть второй шанс и возможность «исцелить ошибку». Однако, по ее словам, некоторые из них вынуждены были приехать обратно, так как не смогли обустроить жизнь за рубежом. «И живут здесь, ненавидя нас всех и нашу страну. И самих себя за то, что они здесь. Я искренне сочувствую этим людям, потому что они, конечно, живут в каком-то шизофреническом расщеплении. Когда твое сердце и твои мысли где-то в другом месте, а физически ты вынужден присутствовать здесь», — заключила Романенко.

Ранее телеведущая оценила перспективу эмиграции. Она призналась, что не может представить свою жизнь нигде, кроме как в России.

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      Мария Большакова
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