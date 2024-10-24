Известные космонавты прошли курс по выживанию в российских горах

Известные космонавты прошли курс по выживанию в горах Краснодарского края

Известные российские космонавты Анна Кикина, Петр Дубров, Сергей Прокопьев и Олег Артемьев прошли курс по выживанию в горах Краснодарского края. Об этом сообщает портал «Кубанские новости».

Тренировки проходили в районе села Агой Туапсинского района под руководством специалистов управления экстремальных видов подготовки Центра подготовки космонавтов (ЦПК), врача-терапевта и психолога. Космонавты отрабатывали навыки эвакуации и оказания медицинской помощи в условиях горно-лесистой местности, поскольку они необходимы на случай нештатного приземления. Кроме того, астронавты изучили правила поведения и передвижения в составе группы, а также научились оценивать обстановку в месте приземления и разбивать лагерь по необходимости.

«Нам сделали настоящий образовательный маршрут: местные инструкторы рассказывали про историю края, про растения и насекомых, а также показали пять дольменов. Во время тренировок была ночевка в гроте. Мы дежурили: по очереди поддерживали костер и в начале каждого часа выходили на связь с группой спасателей», — поделилась впечатлениями Кикина.

Ранее сообщалось, что российский космонавт Олег Кононенко установил новый мировой рекорд по непрерывному пребыванию в космосе.