Киев объявил наступательную украинизацию

Креминь: Киев переходит от ласковой к наступательной украинизации

Киев переходит от ласковой к наступательной украинизации, которая предусматривает строгий контроль за соблюдением языкового закона во всех сферах общественной жизни на территории Украины. Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь в интервью «Украинской правде».

«Этот пятилетний путь (вступления в силу закона языкового закона — прим. «Ленты.ру») у нас был распланирован и самим законом и, соответственно, нашей деятельностью. Теперь ничего другого, кроме наступательной украинизации, которая пришла на смену кроткой, я не вижу», — сказал он.

Креминь добавил, что вопрос государственной языковой политики всегда требовал дополнительного внимания со стороны властей. При этом он подчеркнул, что сейчас уровень политической поддержки украинского языка находится на «невероятно высоком» уровне.

Языковой омбудсмен также сравнил использование нескольких языков в стране с шизофренией. По его словам, использование одновременно нескольких языков для общения вызывает психологическое расстройство.