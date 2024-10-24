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12:19, 24 октября 2024Бывший СССР

На Украине использование нескольких языков сравнили с шизофренией

Уполномоченный по госязыку Украины Креминь: двуязычие вызывает шизофрению

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Использование одновременно нескольких языков для общения, а не только украинского, якобы вызывает шизофрению. С психологическим заболеванием двуязычие сравнил уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь, передает ТАСС.

«Двуязычие на Украине порождает такой феномен, как "языковая шизофрения". (...) Поэтому есть коллаборанты и люди, которые сдают украинские позиции», — заявил уполномоченный по госязыку.

Он также выразил уверенность, что сейчас пришло время провести на Украине «наступательную украинизацию».

Ранее министр образования Украины Оксен Лисовой поддержал законопроект о полном запрете русского языка в школах. В ходе выступления в Верховной раде он заявил, что украинское государство не должно защищать русский язык, поскольку он якобы является инструментом «агрессии».

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      Глеб Палехов
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