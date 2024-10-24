Уполномоченный по госязыку Украины Креминь: двуязычие вызывает шизофрению

Использование одновременно нескольких языков для общения, а не только украинского, якобы вызывает шизофрению. С психологическим заболеванием двуязычие сравнил уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь, передает ТАСС.

«Двуязычие на Украине порождает такой феномен, как "языковая шизофрения". (...) Поэтому есть коллаборанты и люди, которые сдают украинские позиции», — заявил уполномоченный по госязыку.

Он также выразил уверенность, что сейчас пришло время провести на Украине «наступательную украинизацию».

Ранее министр образования Украины Оксен Лисовой поддержал законопроект о полном запрете русского языка в школах. В ходе выступления в Верховной раде он заявил, что украинское государство не должно защищать русский язык, поскольку он якобы является инструментом «агрессии».

