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13:26, 24 октября 2024Экономика

Россиянин пожаловался на секту квадроберов и чайлдфри ради благоустройства двора

Волгоградец заявил о секте квадроберов и чайлдфри, чтобы благоустроить двор

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Житель Волгограда заявил, что разрытые во дворе его дома котлованы — результат деятельности объединенной секты квадроберов (детей и подростков, которые носят маски животных и имитируют их поведение, — прим. «Ленты.ру») и чайлдфри. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Больше года жилой двор по улице Рабоче-Крестьянской раскопан и захламлен мусором, жалуется волгоградец. Три траншеи были вырыты еще в ноябре 2023-го для устранения причин аварии на теплотрассе. Котлованы, по словам активиста, хоть и находятся вблизи детской площадки, ничем не огорожены, рядом валяются бытовые отходы и ржавые трубы.

С тех пор двор периодически навещают коммунальщики, но «траншейный вопрос» так и не решается. На фоне этого горожанин выдвинул иную версию появления ям — мужчина обвинил в этом сторонников спорных и совершенно далеких друг от друга движений, квадробинга и чайлдфри. «Все более настойчиво циркулируют слухи о том, что появление данных котлованов является результатом тщательно спланированной акции прозападно ориентированной деструктивной секты квадроберов, имеющей целью обратить жильцов в идеологию чайлдфри». Таким образом россиянин хотел привлечь внимание местных властей к благоустройству придомовой территории. В своем заявлении он просит администрацию защитить жильцов близлежащих домов от «человеконенавистнической секты квадроберов — чайлдфри», члены которой действуют под покровительством Концессии теплоснабжения.

Ранее российские маркетплейсы начали продавать дома для квадроберов. Сооружение выполнено из ЛДСП и напоминает собачью будку. По мнению изготовителя, такой домик будет полезен для развития детского воображения и фантазии.

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      Виктория Клабукова
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