Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:46, 4 октября 2024Экономика

В России начали продавать дома для квадроберов

Дома для квадроберов появились на российских маркетплейсах

Фото: W.carter / Wikimedia

На российских маркетплейсах начали продавать дома для квадроберов. Внимание на это обратил корреспондент «Ленты.ру».

Дом для квадроберов (детей и подростков, которые носят маски животных и имитируют их поведение — прим. «Ленты.ру») выполнен из ЛДСП и напоминает собачью будку. Согласно информации из карточки товара, его высота составляет 100 сантиметров, а глубина — 78. Продавец отметил, что необычный дом рассчитан на детей от 7 до 13 лет. По его мнению, он будет полезен для развития детского воображения и фантазии, а также станет идеальным местом для игр и отдыха ребенка. Стоимость дома — более 21 тысячи рублей.

Днем ранее стало известно, что на российских маркетплейсах появился корм для квадроберов. Тогда же депутат Госдумы Сергей Колунов призвал привлекать родителей детей, увлекающихся квадробингом, к уголовной ответственности и лишать их родительских прав.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Десятки бойцов ВСУ взяты в плен при зачистке Угледара. Как проходило финальное сражение за город?

      Экипаж ДПС помог опаздывавшей на рейс ради операции россиянке добраться до аэропорта

      Мостового экстренно прооперировали

      Сообщения о желании офиса Зеленского уволить Сырского и Буданова объяснили

      Российский пожарный получил четверть миллиона рублей за фото мужчины

      Туристы заметили «летучих голландцев» в российском регионе

      Украинский беспилотник сбили в небе над Россией

      В ЛНР назвали взятие Угледара этапом окружения Курахово

      Стала известна судьба застрявших в Иране российских туристов

      Четвертого фигуранта дела криптобиржи Cryptex отправили под домашний арест

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше