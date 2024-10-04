В России начали продавать дома для квадроберов

Дома для квадроберов появились на российских маркетплейсах

На российских маркетплейсах начали продавать дома для квадроберов. Внимание на это обратил корреспондент «Ленты.ру».

Дом для квадроберов (детей и подростков, которые носят маски животных и имитируют их поведение — прим. «Ленты.ру») выполнен из ЛДСП и напоминает собачью будку. Согласно информации из карточки товара, его высота составляет 100 сантиметров, а глубина — 78. Продавец отметил, что необычный дом рассчитан на детей от 7 до 13 лет. По его мнению, он будет полезен для развития детского воображения и фантазии, а также станет идеальным местом для игр и отдыха ребенка. Стоимость дома — более 21 тысячи рублей.

Днем ранее стало известно, что на российских маркетплейсах появился корм для квадроберов. Тогда же депутат Госдумы Сергей Колунов призвал привлекать родителей детей, увлекающихся квадробингом, к уголовной ответственности и лишать их родительских прав.