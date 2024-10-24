Лидеры стран БРИКС приняли решение о новых участниках

БРИКС присвоит странам-заявителям на членство статус партнера, а не участника

Лидеры межгосударственного объединения БРИКС пока решили не принимать новых участников, а странам, подавшим заявку на вступление, присвоить статус партнеров. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, передает IRNA.

«Лидеры стран БРИКС, в ответ на заявки от 30 до 35 стран, приняли решение пока не добавлять новых участников, а присоединить ряд государств в качестве партнеров объединения», — рассказал дипломат.

По словам Аракчи, лидеры стран БРИКС «уже разработали необходимые критерии», которым должно соответствовать государство для присвоения ему статуса партнера.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания в узком составе предложил зафиксировать список государств-партнеров БРИКС в итоговой декларации саммита в Казани. Российский лидер напомнил, что на саммите объединения в Йоханнесбурге участники договорились разработать модальности и категории государств-партнеров БРИКС и сформировать список стран на получение такого статуса.