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17:46, 24 октября 2024Бывший СССР

Лукашенко объявил о готовности посетить Крым

Лукашенко рассказал о готовности по необходимости посетить Крым
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Кристина Кормилицына / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о готовности посетить Крым, но пока он не считает необходимым это делать. Слова политика приводит ТАСС.

«Если надо поехать, поеду, я человек решительный. Но какая необходимость мне сегодня или вчера ехать в Крым?», — ответил на вопрос журналистов Лукашенко. Он не уточнил, какими будут цели визита и обстоятельства.

Ранее на саммите БРИКС в Казани Лукашенко заявил, что Белоруссия установила доверительные отношения с подавляющим большинством стран БРИКС. По его словам, после этого страна готова к полноправному членству в организации.

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      Сергей Болиев
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