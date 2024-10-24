Лукашенко объявил о готовности посетить Крым

Лукашенко рассказал о готовности по необходимости посетить Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о готовности посетить Крым, но пока он не считает необходимым это делать. Слова политика приводит ТАСС.

«Если надо поехать, поеду, я человек решительный. Но какая необходимость мне сегодня или вчера ехать в Крым?», — ответил на вопрос журналистов Лукашенко. Он не уточнил, какими будут цели визита и обстоятельства.

Ранее на саммите БРИКС в Казани Лукашенко заявил, что Белоруссия установила доверительные отношения с подавляющим большинством стран БРИКС. По его словам, после этого страна готова к полноправному членству в организации.