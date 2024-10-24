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16:43, 24 октября 2024Бывший СССР

Белоруссия стала партнером в БРИКС

Лукашенко: Белоруссия стала партнером в БРИКС

Фото: Кристина Кормилицына / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Белоруссия стала страной-партнером в БРИКС. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Мы стали партнерами — это обязательная ступень перед вступлением в этот клуб», — заявил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск установил доверительные отношения с большинством стран БРИКС и готов к полноправному членству в организации.

Он добавил, что членство в БРИКС позволит Белоруссии усилить интегрированность республики в международные процессы.

Помимо этого, глава Министерства иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков рассказывал о перспективах получения республикой статуса полноправного члена БРИКС. По его словам, республика согласна с позициями организации по всем политическим вопросам.

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      Валентин Карант
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