Лукашенко: Белоруссия стала партнером в БРИКС

Белоруссия стала страной-партнером в БРИКС. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Мы стали партнерами — это обязательная ступень перед вступлением в этот клуб», — заявил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск установил доверительные отношения с большинством стран БРИКС и готов к полноправному членству в организации.

Он добавил, что членство в БРИКС позволит Белоруссии усилить интегрированность республики в международные процессы.

Помимо этого, глава Министерства иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков рассказывал о перспективах получения республикой статуса полноправного члена БРИКС. По его словам, республика согласна с позициями организации по всем политическим вопросам.