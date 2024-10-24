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13:03, 24 октября 2024Бывший СССР

Лукашенко заявил о готовности Белоруссии к полноправному членству в БРИКС

Президент Белоруссии Лукашенко: Минск готов к полноправному членству в БРИКС

Фото: Кристина Кормилицына / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Минск установил доверительные отношения с большинством стран БРИКС и готов к полноправному членству в организации. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

«Минск подтверждает полную готовность к полноправному членству в нашей организации. У Белоруссии высокий уровень взаимодействия и доверительные отношения с абсолютным большинством стран, представители которых присутствуют в этом зале», — заявил белорусский лидер.

Он добавил, что членство в БРИКС позволит Белоруссии усилить интегрированность республики в международные процессы.

Ранее глава Министерства иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков рассказал о перспективах получения республикой статуса полноправного члена БРИКС. По его словам, республика согласна с позициями организации по всем политическим вопросам.

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      Глеб Палехов
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