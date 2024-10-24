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17:45, 24 октября 2024Бывший СССР

Лукашенко раскрыл число новых государств-партнеров БРИКС

Белоруссия стала партнером БРИКС наряду с еще 12 странами

Фото: Кирилл Зыков / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл, какое количество стран стали партнерами БРИКС. По его словам, статус получили 12 или 13 государств, передает РИА Новости.

«Партнерами стали 12 или 13 государств, в том числе Белоруссия», — рассказал Лукашенко.

Как добавил белорусский лидер, его удивил тот факт, что о желании присоединиться к организации сообщили около 30 государств, а стали партнерами немногим более 10.

«А почему Турцию не принять? Единственный член НАТО, который проявил интерес. При этом крупная страна, экономика мощная. Почему не принять? Нет, не приняли», — добавил президент.

Ранее на саммите БРИКС в Казани Лукашенко заявил, что Белоруссия установила доверительные отношения с подавляющим большинством стран БРИКС. По его словам, после этого страна готова к полноправному членству в организации.

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      Валентин Карант
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