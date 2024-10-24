Лукашенко раскрыл число новых государств-партнеров БРИКС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл, какое количество стран стали партнерами БРИКС. По его словам, статус получили 12 или 13 государств, передает РИА Новости.
«Партнерами стали 12 или 13 государств, в том числе Белоруссия», — рассказал Лукашенко.
Как добавил белорусский лидер, его удивил тот факт, что о желании присоединиться к организации сообщили около 30 государств, а стали партнерами немногим более 10.
«А почему Турцию не принять? Единственный член НАТО, который проявил интерес. При этом крупная страна, экономика мощная. Почему не принять? Нет, не приняли», — добавил президент.
Ранее на саммите БРИКС в Казани Лукашенко заявил, что Белоруссия установила доверительные отношения с подавляющим большинством стран БРИКС. По его словам, после этого страна готова к полноправному членству в организации.