В «Союзмолоке» объяснили рост цен на сливочное масло на 70 процентов

«Союзмолоко»: рост цен на сливочное масло связан с подорожанием производства

Стоимость сливочного масла растет по всей производственной цепочке, заявили в Национальном союзе производителей молока («Союзмолоко»). Об этом пишет «Комсомольская правда».

В объединении объяснили подорожание продукта на 70 процентов с 2023 года. «Себестоимость производства масла растет по всей цепочке — от сырья до переработки», — подчеркнули эксперты.

По их данным, в августе себестоимость сливочного масла была выше, чем годом ранее, на 16 процентов: заработная плата сотрудников выросла на 24 процента, сырьевые затраты — почти на 20 процентов.

Ранее производители сливочного масла начали останавливать поставки. Кроме того, федеральные торговые сети получили сообщения о росте цен.