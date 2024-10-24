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22:44, 24 октября 2024Экономика

В «Союзмолоке» объяснили рост цен на сливочное масло на 70 процентов

«Союзмолоко»: рост цен на сливочное масло связан с подорожанием производства

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Стоимость сливочного масла растет по всей производственной цепочке, заявили в Национальном союзе производителей молока («Союзмолоко»). Об этом пишет «Комсомольская правда».

В объединении объяснили подорожание продукта на 70 процентов с 2023 года. «Себестоимость производства масла растет по всей цепочке — от сырья до переработки», — подчеркнули эксперты.

По их данным, в августе себестоимость сливочного масла была выше, чем годом ранее, на 16 процентов: заработная плата сотрудников выросла на 24 процента, сырьевые затраты — почти на 20 процентов.

Ранее производители сливочного масла начали останавливать поставки. Кроме того, федеральные торговые сети получили сообщения о росте цен.

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      Марина Совина
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