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08:15, 22 октября 2024Экономика

Производители сливочного масла начали останавливать поставки

«Известия»: крупные производители сливочного масла прекращают поставки продавцам

Фото: Unsplash

Федеральные торговые сети начали получать от крупнейших в России производителей сливочного масла сообщения о сокращении выпуска или приостановке отгрузки товара, а также о повышении цен на продукцию. Об этом со ссылкой на письма, направленные продавцам более чем десяти компаниями, сообщают «Известия».

Например, H&N, бывшее российское подразделение Danone, представляющее бренд «Простоквашино», уведомило об остановке отгрузок масла жирностью 72,5 процента и 82 процента еще с 1 сентября. Поводом для такого решения названа «агрессивная инфляция сливок-сырья», которая за восемь месяцев этого года достигла 46 процентов.

Масло, по данным компании, за тот же период подорожало на 55 процентов. В компании ситуацию объяснили низким уровнем запасов, ростом цен на мировом рынке и небольшим содержанием жира в закупаемом молоке-сырье.

С начала месяца производство масла под брендами «Варвара Краса» и «Ижмолоко» прекратил «Милком». Также он резко сократил выпуск продукта марок «Село Зеленое» и «Кезский сырзавод». О перебоях предупредили «Молкомбинат Кунгурский», «Ирбитский молочный завод» и «Северное молоко», а «Агросила» и «Ярмолпродукт» остановили выполнение заказов. Молочный комбинат «Альметьевский» и «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат» ограничили поставки.

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Что касается роста цен, то «Милком» проиндексировал стоимость продукции на 16 процентов, а «Альметьевский» — на 20 процентов. В «Агросиле», повысившей цены на 10 процентов, подчеркнули, что в нынешних экономических условиях они повысили долю производства высокомаржинальных товаров, таких как сыр, и снизили долю масла.

В Минсельхозе заверяют, что рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом, а производство сохраняется на уровне прошлого года. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев рассказал, что в сентябре сливочное масло в два раза обогнало по росту стоимости другую молочную продукцию.

В свою очередь, зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов напомнил, что себестоимость производства масла растет, а вот наценка торговых сетей могла бы быть и поменьше. По его мнению, в среднем она превышает 70 процентов, а разговоры о некой минимальной наценке, скорее всего, касаются одной позиции на полке из десятков товаров.

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      Платон Щукин
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