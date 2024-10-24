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12:28, 24 октября 2024Силовые структуры

Мигрант пробрался в квартиру российской пенсионерки и до смерти ее избил

В Москве задержали мужчину за проникновение в квартиру пенсионерки и ее убийство

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве задержали 39-летнего гражданина Киргизии по подозрению в расправе над 78-летней пенсионеркой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета России по столице.

По версии следствия, 19 октября мужчина проник в квартиру на Открытом шоссе и напал на женщину. Он нанес потерпевшей множество ударов по голове и туловищу. Пенсионерку госпитализировали, однако спасти ее не удалось.

Возбуждено уголовное дело по статье 139 («Нарушение неприкосновенности жилища») и пункту «и» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное из хулиганских побуждений») УК РФ. С задержанным проводят следственные действия. Следствие намерено предъявить ему обвинение и ходатайствовать перед судом о его аресте.

Ранее сообщалось, что СК завершил расследование заказного убийства, совершенного 17 лет назад.

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