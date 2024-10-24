Следователи доказали причастность двоих россиян к расправе над мужчиной 17 лет назад

СК завершил расследование заказного убийства, совершенного 17 лет назад

В Москве следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двоих мужчин, причастных к расправе, совершенной 17 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном Следственном комитете (СК) России.

По данным следствия, 8 февраля 2007 года в Денежном переулке соучастники произвели не менее восьми выстрелов в мужчину; ранения, полученные при нападении, были несовместимы с жизнью. Расстрелянного опознали как 52-летнего вора в законе Беслана Джонуа по прозвищу Бесик.

Сразу после преступления установить виновных не получилось. Через некоторое время следователи вернулись к изучению дела и провели масштабную работу по выявлению всех причастных. Ими оказались двое граждан в возрасте от 34 до 36 лет, которые уже отбывают наказание по другим статьям. Обвиняемые свою вину полностью признали.

Им предъявлено обвинение по статьям 105 («Убийство») и 222 («Незаконные приобретение и ношение огнестрельного оружия») УК РФ.

Ранее сообщалось, что российского пенсионера задержали за совершенную 20 лет назад двойную расправу на даче.