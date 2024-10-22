Российского пенсионера задержали за совершенную 20 лет назад двойную расправу на даче

В Иркутской области задержан 85-летний экс-глава СНТ за убийства

В Иркутской области полиция задержала 85-летнего местного жителя, который 20 лет назад расправился с двумя людьми на территории садоводства. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУ МВД России по региону.

Пенсионеру предъявили обвинение по статье 105 Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, в марте 2004 года фигурант, являясь тогда председателем СНТ, обходил его территорию. Около одного из домов он встретил мужчину и женщину, которых заподозрил в кражах и попросил показать содержимое сумок. Пара делать это отказалась, тогда обвиняемый начал с ними спорить, а потом достал пистолет, выстрелил в их обоих и покинул место преступления.

Причастность мужчины смогли определить в этом году при помощи свидетеля. В результате фигурант признался в преступлении и рассказал некоторые его детали. Силовики выяснили, что погибшие тогда занимались сбором металла и хищением его с дачных участков.

Ранее сообщалось, что в Брянске 50-летний житель Липецка подозревается в расправе над оперативником, совершенной более 20 лет назад.