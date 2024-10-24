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11:09, 24 октября 2024Бывший СССР

Минобороны показало кадры удара по пункту дислокации ВСУ в Курахово

Минобороны России показало кадры удара по пункту дислокации ВСУ в Курахово

Российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации отряда операторов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры взрыва публикует Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Сообщается, что группа находилась в Курахово, под удар также попали семь единиц военной техники. Операторы дронов группировки войск «Южная» разведали место дислокации подразделения беспилотников ВСУ, после чего его поразили авиабомбой ФАБ-3000.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения танка ВСУ в Сумской области. Взрыв был осуществлен благодаря детонирующему беспилотнику.

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      Илья Таксюр
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