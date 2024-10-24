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16:22, 24 октября 2024Силовые структуры

Мошенники купили в даркнете базу телефонов россиян и взломали личные кабинеты в банках

В Петербурге полицейские задержали предполагаемых кибермошенников

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге полицейские задержали предполагаемых кибермошенников. Об этом сообщает Фонтанка со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

По данным издания, подозреваемые купили в даркнете базу бывших в употреблении телефонных номеров и проверяли их привязку к мобильным банкам. Затем они взламывали личные кабинеты и либо похищали имеющиеся средства, либо оформляли кредиты.

Отмечается, что деньги фигуранты обналичивали через покупки в интернет-магазинах или выводили через дроп-карты. Обыски в доме, где злоумышленники проживали, попали на видео.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге полиция разыскивает мошенников, которые обманом выманили у 80-летнего пенсионера более 16 миллионов рублей.

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      Екатерина Кашурникова
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