Москвичам пообещали аномальную погоду на выходных

В выходные в столице ожидается температура с положительной аномалией

В предстоящие выходные, 26 и 27 октября, в столице ожидается температура с положительной аномалией. Погода будет хорошей, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову.

Температура воздуха ненадолго приблизится к климатической норме месяца, однако серьезные морозы пока не предвидятся. С утра в субботу, 26 октября, ожидается плюс 1–3 градуса, по области максимальный минимум составит минус два градуса. Днем в городе будет плюс 7–9 градусов, по региону — от 5 до плюс 10 градусов.

В воскресенье из-за большого количества облаков ночью потеплеет, ожидается плюс 2–4 градуса. Днем погодные условия будут напоминать субботние, однако из-за смены направления ветра температура начнет расти и снова оторвется от климатической нормы на 1,5 градуса. Положительная аномалия температуры воздуха сохранится и в начале следующей недели.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова предсказала снег в столице в последнюю неделю октября.