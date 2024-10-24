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13:42, 24 октября 2024Экономика

Москвичей предупредили о скором снеге

Синоптик Позднякова: в конце октября Москву ожидает снег

Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

На последней неделе октября Москву ожидает снег. Об изменении погоды и осадках в конце месяца жителей столицы предупредила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, передает РИА Новости.

Синоптик отметила, что весь октябрь москвичи могли наслаждаться относительно теплой погодой. «На последней пятидневке месяца погода изменится: ожидаются осадки сначала в виде смешанной фазы, дождь и мокрый снег, а затем и просто снег. Погода возвращается в рамки календаря», — добавила Позднякова.

По ее словам, временный снежный покров должен сформироваться в московском регионе 28-29 октября. В связи с этим синоптик посоветовала столичным автомобилистам не откладывать переход на зимнюю резину.

Ранее синоптики спрогнозировали заморозки в Москве на грядущих выходных, 26 и 27 октября.

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      Александра Качан
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