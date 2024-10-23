Москвичам рассказали о погоде в выходные

Синоптик Вильфанд: 26 и 27 октября в Москве начнутся заморозки

26 и 27 октября в Москве начнутся заморозки. О погоде в предстоящие выходные рассказал жителям столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

По словам синоптика, пятница, 25 октября, станет последним днем, когда ночные температуры будут высокими. «Ночью субботы при северных затоках воздуха и малооблачной погоде прогнозируется понижение температуры до минус 2-3 градуса, аналогичный [ночной показатель] будет и в воскресенье», — рассказал Вильфанд.

Метеоролог добавил, что воздушные массы будут перемещаться с северо-запада, свое влияние восстановит антициклон — погода будет солнечной. Воздух в выходные прогреется до плюс 5-10 градусов Цельсия, что на 1-2 градуса превышает климатическую норму для этого периода.

Ранее жителей Урала, Сибири и Дальнего Востока предупредили о ночных морозах. Температура воздуха в некоторых регионах может опуститься до минус 20-28 градусов Цельсия, подчеркнул Вильфанд.