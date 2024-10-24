Москвичи бросились покупать элитное жилье

Спрос на элитное жилье в Москве вырос на 48 процентов

По итогам неполного 2024 года спрос на элитную недвижимость в Москве вырос на 48 процентов относительно аналогичного периода 2023 года. Об этом «Ленте.ру» рассказали эксперты Бюро Негинского.

В период с января по сентябрь было продано 1270 дорогих лотов, а за третий квартал — 430 квартир. Эксперты связывают покупательский интерес к элитным объектам с выходом новых проектов, ипотекой и другими условиями покупки. При этом в бюро отметили, что ипотека сейчас отходит на второй план из-за высоких процентных ставок, а двигателем рынка выступает рассрочка.

Вместе со спросом на рынке премиум-элит-делюкс сегмента также выросло предложение. Рост составил 15 процентов год к году в премиум-, на 25 процентов — в элит- и четыре процента в делюкс-сегменте. Стоимость премиум-объектов за год выросла на восемь процентов, а стоимость элитных и делюкс-объектов — на 17 процентов.

Ранее почти половина владельцев дорогого жилья признались, что хотят иметь консьержа, который выполняет функции дворецкого или беллмена.