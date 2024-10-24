Мужчина нашел оригинальный способ похудеть на 25 килограммов

В Индии мужчина похудел на 25 килограммов благодаря отказу от просмотра Netflix

Житель Индии сбросил 25 килограммов благодаря тому, что постепенно поменял ежедневные привычки. Его историю рассказывает The Times of India.

38-летний Рудра Бозе с детства был домоседом и много учился. При этом он всегда любил сытно поесть. В итоге индиец стал преуспевающим PR-консультантом и отцом семейства. Однако достигнув этого, он понял, что недоволен собой из-за лишнего веса, набранного за 15 лет карьеры. Мужчина рассказал, что не испытывал проблем со здоровьем, но продолжал полнеть и чувствовал постоянную усталость.

Бозе решил похудеть не для того, чтобы соответствовать стандартам красоты, а потому что хотел стать более активным и счастливым. Из-за плотного графика работы, мужчина нашел оригинальный способ больше тренироваться. Каждый день он выкраивал от десяти минут до получаса на пробежки и плаванье в бассейне. Ради этого он, в частности, отказался от просмотров сериалов на платформе Netflix и стал посвящать спорту любую свободную минуту.

Кроме того, Бозе отказался от вредной пищи, которую очень любил, стал питаться блюдами из натуральных продуктов и внимательно следить за размерами порций. Мужчина признался, что увидел первые результаты нового образа жизни не сразу, но уверенность в успехе позволяла сохранить первоначальный настрой.

За два года Бозе не только постепенно похудел на 25 килограммов, но и полностью изменил жизнь: стал более уверенным в себе и счастливым. Он уверен, что фитнес и здоровое питание — непрерывный путь самосовершенствования, и не собирается останавливаться на достигнутом.

Ранее сообщалось, что жительница Индии сбросила 32 килограмма лишнего веса за восемь месяцев благодаря правильному питанию и занятиям бегом и карате. В начале 2024 года женщина весила 89 килограммов.