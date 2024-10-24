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11:11, 24 октября 2024Из жизни

Мужчина нашел оригинальный способ похудеть на 25 килограммов

В Индии мужчина похудел на 25 килограммов благодаря отказу от просмотра Netflix

Фото: Victor Freitas / Unsplash

Житель Индии сбросил 25 килограммов благодаря тому, что постепенно поменял ежедневные привычки. Его историю рассказывает The Times of India.

38-летний Рудра Бозе с детства был домоседом и много учился. При этом он всегда любил сытно поесть. В итоге индиец стал преуспевающим PR-консультантом и отцом семейства. Однако достигнув этого, он понял, что недоволен собой из-за лишнего веса, набранного за 15 лет карьеры. Мужчина рассказал, что не испытывал проблем со здоровьем, но продолжал полнеть и чувствовал постоянную усталость.

Бозе решил похудеть не для того, чтобы соответствовать стандартам красоты, а потому что хотел стать более активным и счастливым. Из-за плотного графика работы, мужчина нашел оригинальный способ больше тренироваться. Каждый день он выкраивал от десяти минут до получаса на пробежки и плаванье в бассейне. Ради этого он, в частности, отказался от просмотров сериалов на платформе Netflix и стал посвящать спорту любую свободную минуту.

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Кроме того, Бозе отказался от вредной пищи, которую очень любил, стал питаться блюдами из натуральных продуктов и внимательно следить за размерами порций. Мужчина признался, что увидел первые результаты нового образа жизни не сразу, но уверенность в успехе позволяла сохранить первоначальный настрой.

За два года Бозе не только постепенно похудел на 25 килограммов, но и полностью изменил жизнь: стал более уверенным в себе и счастливым. Он уверен, что фитнес и здоровое питание — непрерывный путь самосовершенствования, и не собирается останавливаться на достигнутом.

Ранее сообщалось, что жительница Индии сбросила 32 килограмма лишнего веса за восемь месяцев благодаря правильному питанию и занятиям бегом и карате. В начале 2024 года женщина весила 89 килограммов.

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      Никита Савин
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