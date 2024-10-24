Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:32, 24 октября 2024Силовые структуры

Мужчину осудили за передачу ГУР Украины данных о дислокации Российской армии

В Запорожье украинцу Шайногу дали 12 лет за шпионаж в пользу ГУР Украины

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Запорожский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы 41-летнего украинца Дмитрия Шайногу, который передавал данные о местах дислокации Российской армии Главному управлению разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре.

Гражданина Украины признали виновным по статье о шпионаже. Он проведет назначенный срок в колонии строгого режима.

По версии следствия, в период с августа по октябрь 2022 года Шайнога находился на территории Запорожской области, где собирал сведения о местах дислокации личного состава, вооружения и военной техники Вооруженных сил России. Впоследствии эти данные он передавал сотруднику украинского ГУР через мессенджер.

Уточняется, что полученная информация могла быть использована для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военных.

Ранее Хабаровский краевой суд приговорил жителя Комсомольска-на-Амуре к 12,5 года лишения свободы за шпионаж на оборонном предприятии.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска сбросили трехтонную авиабомбу на позиции ВСУ. Ликвидированы полсотни операторов БПЛА и инструкторов

      Киев объявил наступательную украинизацию

      Стали известны подробности нападения на полицейского в российском регионе

      Напавшего на российского губернатора мужчину осудили

      В российском регионе сработала система ПВО

      В Литве помощь Украине назвали лучшей инвестицией в безопасность

      Мужчину осудили за передачу ГУР Украины данных о дислокации Российской армии

      В Подмосковье затопило школу

      В российском регионе заплатят сотни тысяч рублей за вступление в добровольческий отряд

      Россиянин пожаловался на секту квадроберов и чайлдфри ради благоустройства двора

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше