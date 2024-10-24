Мужчину осудили за передачу ГУР Украины данных о дислокации Российской армии

В Запорожье украинцу Шайногу дали 12 лет за шпионаж в пользу ГУР Украины

Запорожский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы 41-летнего украинца Дмитрия Шайногу, который передавал данные о местах дислокации Российской армии Главному управлению разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре.

Гражданина Украины признали виновным по статье о шпионаже. Он проведет назначенный срок в колонии строгого режима.

По версии следствия, в период с августа по октябрь 2022 года Шайнога находился на территории Запорожской области, где собирал сведения о местах дислокации личного состава, вооружения и военной техники Вооруженных сил России. Впоследствии эти данные он передавал сотруднику украинского ГУР через мессенджер.

Уточняется, что полученная информация могла быть использована для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военных.

Ранее Хабаровский краевой суд приговорил жителя Комсомольска-на-Амуре к 12,5 года лишения свободы за шпионаж на оборонном предприятии.