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14:41, 24 октября 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о пользе военной подготовки женщин

Офицер ВСУ Тимочко: украинских женщин стоит готовить к военной службе

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Женщин на Украине стоит начать готовить к военной службе. Об этом заявил глава совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Тимочко, передает издание «Страна.ua».

Он сообщил, что при военном планировании нужно исходить из наихудшего сценария развития событий для минимизации рисков. При этом, по его словам, военная подготовка женщин может проводиться не для того, чтобы их призвать. По мнению Тимочко, чем более общество консолидировано, тем меньше с ним хотят воевать.

Ранее военнослужащий ВСУ Александр Матяш призвал женщин и пенсионеров идти воевать. По его словам, добровольцы в стране закончились, и значительная часть новобранцев идет в армию «по необходимости», но в таких условиях Украины не станет как унитарного и свободного государства.

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      Илья Таксюр
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